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В Черновцах демонтировали два советских монумента

Фото: в Черновцах демонтировали памятник коммунисту Галицкому (zbruc.eu)
Автор: Наталья Юрченко

В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий городской совет.

"В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе", - говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии - Семену Галицкому.

Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру "красноармейцы в бою".

Напомним, в Харькове демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову.

Кроме того, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.

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Черновцы