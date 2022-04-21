В Черновцах демонтировали два советских монумента

В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий городской совет .

"В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе", - говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии - Семену Галицкому.

Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру "красноармейцы в бою".