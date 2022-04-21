В Черновцах демонтировали два советских монумента
В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий городской совет.
"В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе", - говорится в сообщении горсовета.
Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии - Семену Галицкому.
Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру "красноармейцы в бою".
Напомним, в Харькове демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову.
Кроме того, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.
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