Черновол отказали в отводе судьи, меру пресечения изберут завтра

Подозреваемой в умышленном убийстве экс-нардепу Татьяне Черновол отказали в отводе судьи Сергея Вовка. Соответствующее решение приняла судья Олеся Батрин, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Батрин не увидела конфликт интересов и отказала в ходатайстве об отводе Вовка. Она также сообщила, что судбное заседание по делу Черновол продолжится завтра.

Напомним, следствие по делу Черновол просит для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Сама подозреваемая утверждает, что офис был подожжен, чтобы отвлечь внимание правоохранителей во время расстрелов протестующих, однако следствие установило, что расстрелы на Майдане начались после поджога офиса Партии регионов. При этом Государственное бюро расследований акцентирует внимание на том, что следствие по факту убийства Владимира Захарова проводилось полицией, однако после передачи дела в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка остановилось.