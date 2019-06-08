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У Чернівецькій області затримали прикордонників за вимагання хабарів

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 18:20
У Чернівецькій області затримали прикордонників за вимагання хабарів
Фото: затримання прикордонників (npu.gov.ua)

Прикордонники вимагали хабарі за ввезення в Україну автівок на іноземній реєстрації

У Чернівецькій області співробітники Національної поліції затримала прикордонники, які вимагали хабарі за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронцями було задокументовано численні факти випадків використання корупційної схеми. Було встановлено, що до протиправної діяльності причетні державний інспектор митного посту "Кельменці, прикордонники прикордонної служби "Мамалига" Чернівецької області, а також прикордонники та працівники митниці іншої країни.

"За безперешкодний перетин кордону іноземними громадянами, мета яких ввезення на територію України строком до одного року транспортних засобів на іноземній реєстрації (єврономерах) без проходження огляду, фігуранти вимагали неправомірну вигоду", - розповіли в Нацполіції.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. В даний час тривають першочергові невідкладні слідчі дії.

 

Фото: затримання прикордонників (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР у Львівській обл. затримало на хабарі начальника патрульної поліції. За даними слідства,  начальник сектору  патрульної поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів.

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