ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области увеличивается количество пользователей газом

Новости » Энергетика     31.10.2019 - 17:33
В Черновицкой области увеличивается количество пользователей газом
Иллюстративное фото (dtek.com)

Такое увеличение связано с завершением строительства новых домов

В Черновицкой области с начала года новыми клиентами ООО "Черновцыгаз Сбыт" стали почти 600 буковинцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За 9 месяцев 2019 года еще 536 жители Черновицкой области выбрали своим поставщиком ООО "Черновцыгаз Сбыт". Сейчас общее количество бытовых потребителей газа Черновицкой области составляет более 233,2 тыс., львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области.

"Среди всех видов топлива буковинцы все же отдают предпочтение природному газу как доступному и экологичному энергоносителю. Сейчас большая часть поставок газа "Черновцыгаз Сбыта" приходится на бытовых потребителей. Эта категория является наиболее затратной, ведь требует значительных финансовых и человеческих ресурсов", - отмечает директор "Черновцыгаз Сбыта" Екатерина Параска.

По словам пресс-службы, активнее всего количество клиентов "Черновцыгаз Сбыта" растет в областном центре и в Новоселицком районе. "Большинство новых подключений к газовой сети проведено в Черновцах – 409 горожан получили доступ к энергоносителю. Такое увеличение связано с завершением строительства новых домов. Во всех остальных районах области зарегистрировано всего до десятка новых пользователей газа", - говорится в сообщении.

Больше 40% клиентов АО "Запорожгаз" пользуются Личным кабинетом Жители Харьковской области задолжали 2,4 млрд гривен за газ
Новости Украины Черновцыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь