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У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом

Новини » Енергетика     31.10.2019 - 17:33
У Чернівецькій області збільшується кількість користувачів газом
Ілюстративне фото (dtek.com)

Таке збільшення пов'язане із завершенням будівництва нових будинків

В Чернівецькій області з початку року новими клієнтами ТОВ "Чернівцігаз Збут" стали майже 600 буковинців. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За 9 місяців 2019 року ще 536 жителі Чернівецької області обрали своїм постачальником ТОВ "Чернівцігаз Збут". Наразі загальна кількість побутових споживачів газу Чернівецької області становить понад 233,2 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області.

"З-поміж усіх видів палива буковинці все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносієві. Наразі більша частина поставок газу "Чернівцігаз Збуту" припадає на побутових споживачів. Ця категорія є найбільш затратною, адже вимагає значних фінансових та людських ресурсів", - зазначає директор "Чернівцігаз Збуту" Катерина Параска.

За словами прес-служби, найактивніше кількість клієнтів "Чернівцігаз Збуту" зростає в обласному центрі та Новоселицькому районі. "Більшість нових підключень до газової мережі проведено в Чернівцях – 409 городян отримали доступ до енергоносія. Таке збільшення пов'язане із завершенням будівництва нових будинків. У всіх інших районах області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу", - йдеться у повідомленні.

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