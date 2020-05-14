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В Черновицкой области умер младенец с подозрением на СOVID-19

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 16:44
В Черновицкой области умер младенец с подозрением на СOVID-19
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ребенок был ВИЧ-инфицированным

В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

По данным облгосадминистрации, вчера в областной детской больнице умер 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией и подозрением на коронавирус, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. У младенца был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.

"Мать была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру", - добавили в ОГА.

Также вчера в Черновицкой области умерли 4 человека с подтвержденным заболеванием коронавирусом. Жертвами болезни стали:

  • женщина с Герцаевского района с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца;
  • 83-летний житель Черновцов, который перенес второй инфаркт и имел гипертонию, сахарный диабет, двухстороннюю пневмонию;
  • женщина с Глибоччины с двусторонней пневмонией, которая длительное время была на аппарате искусственной вентиляции легких;
  • женщина со Сторожинецкого района, которая болела гипертонией, имела избыточный вес и из-за пневмонии находилась на аппарате ИВЛ.

В целом в Черновицкой области уже зарегистрировано 98 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень летальности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. В Офисе президента отметили, что данный показатель является невысоким. Вчера количество тех, кто выздоровел от коронавируса, превысило число новых случаев инфицирования.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины КоронавирусЧерновицкая областьсмерть ребенка
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