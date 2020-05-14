В Черновицкой области умер младенец с подозрением на СOVID-19

Ребенок был ВИЧ-инфицированным
В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
По данным облгосадминистрации, вчера в областной детской больнице умер 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией и подозрением на коронавирус, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. У младенца был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.
"Мать была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру", - добавили в ОГА.
Также вчера в Черновицкой области умерли 4 человека с подтвержденным заболеванием коронавирусом. Жертвами болезни стали:
В целом в Черновицкой области уже зарегистрировано 98 летальных случаев, связанных с коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что уровень летальности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. В Офисе президента отметили, что данный показатель является невысоким. Вчера количество тех, кто выздоровел от коронавируса, превысило число новых случаев инфицирования.
Автор: Дмитро Левицький