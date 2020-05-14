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У Чернівецькій області померло немовля з підозрою на СOVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 16:44
У Чернівецькій області померло немовля з підозрою на СOVID-19
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дитина була ВІЛ-інфікованою

У Чернівецькій області зафіксували смерть 5-місячної дитини з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.

За даними облдержадміністрації, вчора в обласній дитячій лікарні помер 5-місячний хлопчик з ВІЛ-інфекцією та підозрою на коронавірус, народжений від ВІЛ-інфікованої матері. У немовляти була вроджена вада серця та двобічна пневмонія.

"Мати була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра", - додали в ОДА.

Також вчора в Чернівецькій області померли 4 людини з підтвердженим захворюванням на коронавірус. Жертвами хвороби стали:

  • жінка з Герцаївського району з двобічною пневмонією, ішемічну хворобу серця;
  • 83-річний житель Чернівців, який переніс другий інфаркт та мав гіпертонію, цукровий діабет, двобічну пневмонію;
  • жінка із Глибоччини з двобічною пневмонією, яка тривалий час була на апараті штучної вентиляції легень;
  • жінка зі Сторожинецького району, яка хворіла на гіпертонію, мала надмірну вагу та через пневмонію перебувала на апараті ШВЛ.

Загалом у Чернівецькій області вже зареєстровано 98 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень летальності від коронавірусу в Україні складає 2,7%. У Офісі президента зазначили, що даний показник є невисоким. Вчора кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищила число нових випадків інфікування.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КоронавірусЧерновицкая областьсмерть ребенка
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