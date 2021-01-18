В Черновицкой области участники "тарифных протестов" перекрыли несколько дорог

В Черновицкой области возобновились акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Участники протестов перекрыли несколько дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и Кицмане.

"Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги. Просьба к водителям учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок", - сообщили в полиции.

Полицейские призвали организаторов протестных акций не нарушать публичную безопасность и порядок.

"Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан", - добавили правоохранители.

Фото: протесты в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)

Также протесты против тарифов проходят в Полтаве. Там протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков.

Отметим, сегодня правительство приняло решение о снижении цен на газ для украинцев до 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет как минимум до конца марта.

Подробнее о тарифном кризисе читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".