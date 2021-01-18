У Чернівецькій області учасники "тарифних протестів" перекрили кілька доріг

У Чернівецькій області відновилися акції протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Учасники протестів перекрили кілька доріг.

Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.

Поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та Кіцмані.

"Безперервно рухаючись по пішохідних переходах, громадяни таким чином висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги. Прохання до водіїв враховувати ситуацію на вказаних дорогах при плануванні своїх поїздок", - повідомили в поліції.

Поліцейські закликали організаторів протестних акцій не порушувати публічну безпеку і порядок.

"Щоб уникнути заторів співробітники поліції здійснюють відведення автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян", - додали правоохоронці.

Фото: протести в Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Також протести проти тарифів проходять у Полтаві. Там протестувальники перекрили трасу Київ-Харків.

Зазначимо, сьогодні уряд прийняло рішення про зниження цін на газ для українців до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде як мінімум до кінця березня.

Детальніше про тарифну кризу читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".