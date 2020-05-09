В Черновицкой области за сутки более 80 новых заражений коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в Черновцах

В Черновицкой области 8 мая официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Отмечается, что 35 из зафиксированных заражений - в Черновцах. Всего за сутки лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2179 человек.

Кроме того, за сутки 19 жителей области выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 317 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Черновцах.

Напомним, Минздрав назвал области, где за последние сутки зафиксировали больше случаев коронавируса.Так, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавирус - 21, больше всего людей умерло в Черновицкой области.