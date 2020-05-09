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У Чернівецькій області за добу понад 80 нових заражень коронавірусом

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 04:09
У Чернівецькій області за добу понад 80 нових заражень коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених у Чернівцях

У Чернівецькій області 8 травня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

Зазначається, що 35 із зафіксованих заражень - у Чернівцях. Всього за добу лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб.

Крім того, за добу 19 жителів області одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 людей.

Раніше повідомлялося, що в Україні найбільшу кількість ПЛР-тестувань на коронавірус проводять у Чернівцях.

Нагадаємо, МОЗ назвав області, де за останню добу зафіксували найбільше випадків коронавірусу. Так, найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Львівській та Чернівецькій областях.

За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 21, найбільше людей померло у Чернівецькій області.

Теги Новини України Черновицкая областьКоронавірус
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