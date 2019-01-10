У Чернівецькій області зіштовхнулися два мікроавтобуси, є загиблий та поранені

Фото: ДТП у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні, 10 січня 2019 року, близько 13 години дня на автодорозі поблизу села Динівці.

"За попередньою інформацією один чоловік отримав травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди, шестеро з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправляють до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, а також працівники облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДТП у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Миколаївській області на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля с. Половинки сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобусу "Еталон" сполученням Херсон-Одеса. На момент аварії у автобусі знаходилися 27 пасажирів.

Також повідомлялося, що вчора, 9 січня, у Херсонській області пасажирський автобус з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом, внаслідок аварії постраждали водій та два пасажири.