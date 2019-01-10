ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області зіштовхнулися два мікроавтобуси, є загиблий та поранені

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 15:30
У Чернівецькій області зіштовхнулися два мікроавтобуси, є загиблий та поранені
Фото: ДТП у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області

Як зазначається, аварія сталася сьогодні, 10 січня 2019 року, близько 13 години дня на автодорозі поблизу села Динівці.

"За попередньою інформацією один чоловік отримав травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди, шестеро з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправляють до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, а також працівники облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

Фото: ДТП у Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Миколаївській області на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля с. Половинки сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобусу "Еталон" сполученням Херсон-Одеса. На момент аварії у автобусі знаходилися 27 пасажирів.

Також повідомлялося, що вчора, 9 січня, у Херсонській області пасажирський автобус з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом, внаслідок аварії постраждали водій та два пасажири. 

Винуватиці ДТП у Полтаві, унаслідок якої помер підліток, оголосили підозру За добу в Україні сталися майже 500 ДТП
Новини України ДТПЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся