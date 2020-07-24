В Черновицкой области произошло землетрясение  

В Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение. Его магнитуда составила всего 2,0.

Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Сообщается, что источник землетрясения находился в районе селе Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не нес никакой угрозы. По расчетам интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Напомним, в июне в Закарпатской области в течение суток произошли два землетрясения, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

Первое землетрясение было магнитудой 1,1, а второе - 2,3 балла. Эпицентры находились на глубине около 5 километров. Интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей и не несли никакой угрозы. Землетрясения произошли на фоне сильнейших за последние годы паводков, которые затопили тысячи домов и нанесли многомиллионные убытки.

До этого сразу два землетрясения были зафиксированы в Ивано-Франковской области. Подземные толчки можно было почувствовать внутри помещений, особенно на верхних этажах. Землетрясения были безопасны для населения.