В Черновицкой области произошло ДТП, погиб ребенок

В Черновицкой области нетрезвый водитель столкнулся с малолетним ребенком на квадроцикле, в результате ребенок погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр местной полиции.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 9-го сентября, примерно в 14:00 в поселке городского типа Красноильск.

"Управляя автомобилем Volkswagen на иностранной регистрации, 21-летний местный житель допустил столкновение с квадроциклом под управлением 8-летнего односельчанина, который внезапно выехал с прилегающей улочки. Со слов очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима", - говорится в сообщении.

От полученных при столкновении телесных повреждений малолетний мальчик скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

“По результатам обследования на содержание алкоголя в крови с помощью алкотестера Drager установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии”, - говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киевской области на окружной дороге Обухова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

До этого на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали.