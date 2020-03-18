В Черновицкой области полиция расследует смерть пациентки с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет ненадлежащее исполнение служебных обязанностей врачами

В Черновицкой области правоохранители расследуют смерть 33-летней пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, правоохранители проверяют информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей медицинскими работниками, что могло привести к смерти больной коронавирусом женщины.

"В сообщении в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей буковинки обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти", - пояснили в полиции.

Отмечается, что по данному факту полиция начала расследование по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Как писало РБК-Украина, 33-летняя женщина скончалась в понедельник, 16 марта. На следующий день у нее подтвердили заражение коронавирусом. В Черновицкой ОГА заявляли, что смерть пациентки была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями, не связанными с коронавирусом.

Кроме того, в Черновицкой ОГА заявили, что было установлено 5 лиц, которые контактировали с умершей 33-летней женщиной. Сейчас они госпитализированы и имеют признаки вирусного заболевания.