Коронавирус в Черновцах: госпитализировали 5 человек, контактировавших с умершей женщиной

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У всех контактных лиц есть признаки вирусного заболевания

В Черновицкой области установили 5 человек, которые контактировали с умершей женщиной, у которой был выявлен коронавирус, они госпитализированы. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, все 5 лиц, контактировавших с инфицированной женщиной, имеют признаки вирусного заболевания.

"По женщине, которая имеет летальный случай установлено 5 контактных лиц, имеющих в том числе признаки вирусного заболевания. Они так же госпитализированы", - сообщила Гусак.

Также она отметила, что в Черновицкой области зафиксирован случая заболевания коронавирусом в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.

"Также мы имеем ситуацию, когда человек перенес это заболевание в легкой форме дома и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены", - отметила замглавы Черновицкой ОГА.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Середа, 18 березня 2020 р.

Отметим, 33-летняя жительница Черновицкой области умерла 16 марта. На следующий день, 17 марта, у нее подтвердили коронавирус. При этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что смерть женщины была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями, не связанными с коронавирусом.

Напомним, 17 марта в Украине подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два человека умерли.