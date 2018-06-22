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В Черновицкой области полиция обнаружила машину, которую разыскивал Интерпол

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 23:41
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

Патрульные остановили машину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу

В Черновицкой области патрульные полицейские обнаружили машину, которую разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.

"Около 16 часов на ул. З. Космодомьянской патрульные заметили автомобиль марки Mercedes-Benz. Транспортное средство было похоже на то, которое по учетам Генерального секретариата Интерпола отмечается как "похищенное", - говорится в сообщении.

Патрульные остановили машину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, 25 мая представители Государственной пограничной службы Украины задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.

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Теги публикации: Интерпол, автомобили, Черновицкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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