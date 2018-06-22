В Черновицкой области полиция обнаружила машину, которую разыскивал Интерпол

Патрульные остановили машину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу

В Черновицкой области патрульные полицейские обнаружили машину, которую разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.

"Около 16 часов на ул. З. Космодомьянской патрульные заметили автомобиль марки Mercedes-Benz. Транспортное средство было похоже на то, которое по учетам Генерального секретариата Интерпола отмечается как "похищенное", - говорится в сообщении.

Патрульные остановили машину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, 25 мая представители Государственной пограничной службы Украины задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.