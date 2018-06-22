У Чернівецькій області поліція виявила автівку, яку розшукував Інтерпол

Патрульні зупинили автівку та викликали на місце події слідчо-оперативну групу

У Чернівецькій області патрульні поліцейські виявили автівку, яку розшукував Інтерпол. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Чернівецької області.

"Близько 16-ї год на вул. З. Космодем'янської патрульні помітили автомобіль марки Mercedes-Benz. Транспортний засіб був подібний на той, який за обліками Генерального секретаріату Інтерполу зазначається як "викрадений", - йдеться у повідомленні.

Патрульні зупинили автівку та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 25 травня представники Державної прикордонної служби України затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу.