Пограничники задержали болельщика, который числился в базе Интерпола

Уроженец Ливана направлялся на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев

Представители Государственной пограничной службы Украины задержали уроженца Ливана, прибывшего на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Мужчину задержали в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира. Задержанный не имеет гражданства.

"В отношении данного гражданина сработала база данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов. Данный гражданин задержан и передан в подразделение Национальной полиции. Пограничники продолжают нести службу в усиленном варианте", - написал спикер Госпогранслужбы Украины.

Під час слідування організованих груп вболівальників потрібно постійно бути напоготові. Так, під час оформлення... Опубліковано Oleh Slobodyan 25 травня 2018 р.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной Радой 22 мая 2018 года.