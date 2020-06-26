В Черновицкой области паводки нанесли миллиардные убытки

В Черновицкой области оценили предварительные убытки от паводков. Непогода насесла убытки на более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Алексей Бойко в комментарии "Укринформу".

По словам руководителя штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, продолжают подсчитывать убытки. Сейчас они оцениваются в 1 млрд 50 млн гривен.

Паводки повредили и разрушили мосты, дамбы, дороги государственного и местного значения, а также нанесли ущерб местным жителям. Больше всего пострадали Путильский, Выжницкой и Киманский районы.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, вызванные обильными ливнями. Потоки воды разрушали и повреждали дороги, мосты, газопроводы, линии электропередач и жилые дома.

В Закарпатской области на восстановление поврежденных паводками объектов понадобится почти 180 млн гривен.

Кроме того, ущерб от непогоды также оценили в Черновцах, где паводки затопили рынки, улицы и дома.