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В Черновицкой области обещают премии врачам, которые привьют больше всего людей

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Черновцы , Четверг 05 августа 2021 15:58
В Черновицкой области обещают премии врачам, которые привьют больше всего людей Фото: в Вижнице врачам, которые иммунизируют больше всего людей, обещают премии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы популяризировать вакцинацию, в Черновицкой области используют новые методы поощрения местных жителей и врачей. В Вижнице обещают премии медицинским работникам, которые привьют наибольшее количество человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

После посещения центра массовой вакцинации в Вижнице, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук пообещал ввести дополнительные премии врачам, которые вакцинируют больше всего жителей города.

"Иммунизируем не только жителей нашей общины, большое количество людей обращается в центр вакцинации из Ивано-Франковской области", - отметил главный врач Вижницкого центра первичной медпомощи Дмитрий Паламарюк.

Стоит отметить, что сегодня центры вакцинации в городе (ул. Украинская, 63) работают ежедневно с 10:00 - 16:00. Чтобы вакцинироваться необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

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премия Черновицкая область пандемия Коронавирус Вакцинация
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