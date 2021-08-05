ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівецькій області обіцяють премії лікарям, які щеплять найбільше людей

Новость на русском →
Чернівці , Четвер 05 серпня 2021 15:58
У Чернівецькій області обіцяють премії лікарям, які щеплять найбільше людей Фото: у Вижниці лікарям, які імунізують найбільше людей, обіцяють премії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Аби популяризувати вакцинацію, у Чернівецькій області використовують нові методи заохочення місцевих мешканців та лікарів. У Вижниці обіцяють премії медичним працівникам, які щеплять найбільшу кількість осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Після відвідування центру масової вакцинації у Вижниці, голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук пообіцяв запровадити додаткові премії лікарям, які вакцинують найбільше мешканців міста.

"Імунізуємо не лише мешканців нашої громади, велика кількість людей звертається в центр вакцинації з Івано-Франківської області", - відзначив головний лікар Вижницького центру первинної меддопомоги Дмитро Паламарюк.

Варто відзначити, що сьогодні центри вакцинації у місті (вул. Українська, 63) працюють щоденно з 10:00 - 16:00. Аби вакцинуватися необхідно мати з собою паспорт й ідентифікаційний код.

Читайте РБК-Україна в Google News
премия Черновицкая область пандемия Коронавірус Вакцинація
NEWS
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні