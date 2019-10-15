В Черновицкой области на могилах бойцов АТО повредили государственные флаги

Иллюстративное фото (turchynov.com)

Неизвестные срезали флаги, оставив только флагштоки

В Черновицкой области на сельском кладбище неизвестные повредили государственные флаги на могилах двух бойцов антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что сообщение на спецлинию "102" поступило от сельского головы села Банилов. Мужчина сообщил, что на могилах бойцов полотнища государственных флагов были срезаны - остались только флагштоки.

"На место происшествия сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к указанного правонарушения", - сообщили в полиции.

Пока не сообщается, будет ли открыто производство в связи с этим случаем и какова будет квалификация.

Напомним, в сентябре в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили на кладбище памятники погибших участников АТО. Городской голова Мены для ускорения расследования и за помощь в выяснении причастных лиц объявил награду.