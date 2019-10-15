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У Чернівецькій області на могилах бійців АТО пошкодили державні прапори

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 04:10
У Чернівецькій області на могилах бійців АТО пошкодили державні прапори
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Невідомі зрізали прапори, залишивши тільки флагштоки

У Чернівецькій області на сільському кладовищі невідомі пошкодили державні прапори на могилах двох бійців антитерористичної операції (АТО). Про це повідомляє поліція області.

Зазначається, що повідомлення на спецлінію "102" надійшло від сільського голови села Банилів. Чоловік повідомив, що на могилах бійців полотнища державних прапорів були зрізані - залишилися тільки флагштоки.

"На місце події одразу виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та дільничні офіцери. Поліцейські проводять заходи по встановленню осіб, які причетні до вказаного правопорушення", - повідомили в поліції.

Наразі не повідомляється, чи буде порушено провадження у зв'язку із цим випадком та яка буде кваліфікація.

Нагадаємо, у вересні у місті Мена Чернігівської області невідомі пошкодили на кладовищі пам’ятники загиблих учасників АТО. Міський голова мени для прискорення розслідування та за допомогу у з'яуванні причетних осіб оголосив винагороду.

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