В Черновицкой области от коронавируса умер депутат сельсовета

В Черновицкой области от коронавирусной болезни скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook.

Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.