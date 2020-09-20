В Черновицкой области количество больных коронавирусом превысило 13 тысяч

Фото: больница (РБК-Украина)

В Черновицкой области в течение субботы зафиксировали 125 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже 13 042 заболевших.

Об этом в Facebook написл глава ОГА Сергей Осачук.

За последние сутки было зафиксировано 125 случаев болезни, выздоровели 47 человек. Всего с начала эпидемии выздоровел 7561 пациент.

Черновицкий областной центр исследовал 470 образцов за сутки.

Напомним, согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны".

В Украине уже третий день подряд фиксируют более 3200 новых случаев коронавирусной болезни. От COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19. По общему количеству выявленных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.