Согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны". Сама зона с наиболее жесткими ограничениями существенно сократится с начала следующей недели
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
С 21 сентября в "красной зоне" останутся:
Таким образом, "красных зон" не будет в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Харьковской областях. А в других регионах, где на сегодня есть такие административные единицы, "красная зона" существенно сократится.
В зоне с наиболее жесткими карантинными ограничениями сохранится запрет на работу общественного транспорта, школ и детских садов.
Напомним, ранее сообщалось, что ужесточение карантина в "красных зонахhttps://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-obnovil-usloviya-razdeleniya-zony-1600255265.html" будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, больше всего госпитализированных пациентов с коронавирусом в Киеве, Львове и Харькове.