ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине за сутки подтвердили 3240 новых случаев COVID-19

Украина , Суббота 19 сентября 2020 09:03
В Украине за сутки подтвердили 3240 новых случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Тернопольской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 уже побороли болезнь, в том числе 1268 - за вчера.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).

Также сообщалось, что Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19. По общему количеству выявленных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в Украине будет стремительный рост заболеваний коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь