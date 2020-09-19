Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за сутки

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за 18 сентября. По общему количеству подтвержденных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, которые отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира.

Так, за последние сутки в странах Европы больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Франции, России, Испании, Великобритании и Украине. В соответствущем мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.

Лидерами европейского антирейтинга по общему числу выявленных заражений остается Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина расположилась на 25 месте.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве прогнозируют, что в Украине будет стремительный рост заболеваний коронавирусом.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозировали, что до конца октября будет 360 тысяч зараженных COVID-19.