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В Черновицкой области за газ задолжал 71% потребителей

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 16:22
В Черновицкой области за газ задолжал 71% потребителей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Задолженность льготников и субсидиантов составляет 30,3 млн гривен

По состоянию на 1 ноября 2019 года жители Черновицкой области задолжали за газ более 500 млн гривен. Это почти на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт".

"Из-за увеличения неплатежей за газ, в октябре этого года ООО "Черновцыгаз Сбыт" направил 2 899 поручений на отключение должников, которые уклоняются от уплаты. Самые большие долги за газ у жителей Черновцов, Вижницкого и Новоселицкого районов области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с октября текущего года началась монетизация льгот, которая касается 40 тыс. клиентов ООО "Черновцыгаз Сбыт". Из-за того, что государственную помощь на газ они в дальнейшем получают деньгами, эти льготы не учитываются в счетах за газ, поэтому им необходимо уплачивать полностью. Ведь наличие у потребителя просроченной задолженности за газ может привести к лишению его государственной помощи и стать причиной прекращения газоснабжения за долги.

"Клиентам компании, которые получают наличными государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо самостоятельно оплачивать услуги газоснабжения в полном объеме и контролировать состояние лицевого счета с помощью онлайн сервисов или же через посещение Центров обслуживания клиентов", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

По словам пресс-службы, на начало ноября 2,4 тыс. субсидиантов имеющих просроченную задолженность за газ свыше 340 гривен. Для получения субсидии им необходимо срочно решить вопрос расчетов за полученные услуги газоснабжения. Со своей стороны, ООО "Черновцыгаз" информирует УТСЗН о наличии у льготников и субсидиантов задолженности за потребленный природный газ.

Сейчас, в Черновицкой области задолженность льготников и субсидиантов составляет 30,3 млн гривен.

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