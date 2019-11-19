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В Чернівецькій області за газ боргує 71% споживачів

Новини » Енергетика     19.11.2019 - 16:22
В Чернівецькій області за газ боргує 71% споживачів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Заборгованість пільговиків та субсидіантів становить 30,3 млн гривень

Станом на 1 листопада 2019 року мешканці Чернівецької області заборгували за газ понад 500 млн гривень. Це майже на 6% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Чернівцігаз Збут".

"Через збільшення неплатежів за газ, у жовтні цього року ТОВ "Чернівцігаз Збут" направив 2 899 доручень на відключення боржників, які ухиляються від сплати. Найбільші борги за газ у жителів Чернівців, Вижницького та Новоселицького районів області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з жовтня поточного року розпочалася монетизація пільг, яка стосується 40 тис. клієнтів ТОВ "Чернівцігаз Збут". Через те, що державну допомогу на газ вони надалі отримують грошима, ці пільги не враховуються в рахунках за газ, тому їм необхідно сплачувати повністю. Адже наявність у споживача простроченої заборгованості за газ може привести до позбавлення його державної допомоги та стати причиною припинення газопостачання через борги.

"Клієнтам компанії, які отримують готівкою державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно самостійно сплачувати за послуги газопостачання в повному обсязі та контролювати стан особового рахунку за допомогою онлайн сервісів або ж через відвідування Центрів обслуговування клієнтів", - розповідає директорка ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

За словами прес-служби, на початок листопада 2,4 тис. субсидіантів мають прострочену заборгованість за газ понад 340 гривень. Для отримання субсидії їм необхідно терміново вирішити питання розрахунків за отримані послуги газопостачання. Зі свого боку, ТОВ "Чернівцігаз" інформує УПСЗН щодо наявності у пільговиків та субсидіантів заборгованості за спожитий природний газ.

Наразі, в Чернівецькій області заборгованість пільговиків та субсидіантів становить 30,3 млн гривень.

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