В Черновицкой области только четверть учебных заведений вакцинировали 80% персонала

Фото: в Черновицкой области 25% школ готовы к усилению карантина (Getty Images)

В Черновицкой области только 25% учебных заведений по состоянию на 10 сентября вакцинировали от коронавируса 80% штата. В случае усиления карантина могут закрыться почти 600 школ, детсадов и вузов.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщил Департамент образования и науки Черновицкой ОГА.