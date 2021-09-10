У Чернівецькій області лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу
У Чернівецькій області лише 25% закладів освіти станом на 10 вересня вакцинували від коронавірусу 80% штату. У разі посилення карантину можуть закритися майже 600 шкіл, дитсадків та вишів.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомив Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА.
За даними департаменту, на сьогодні 80% вакцинованого штату мають 103 дитсадки, 86 шкіл та 4 заклади вищої освіти.
Водночас позначки у 80% щепленого персоналу не досягли ще 592 заклади освіти:
- 275 дитсадків;
- 294 школи;
- 23 заклади вищої освіти.
Нагадаємо, схожа ситуація з вакцинацією в закладах освіти спостерігається і в Чернігівській області.
А у Волинській області у разі посилення карантину зможе працювати тільки 21 школа.
Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я радили батькам самостійно стежити за вакцинацією вчителів.