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У Чернівецькому університеті стався спалах кору

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 16:23
У Чернівецькому університеті стався спалах кору
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В університеті розгорнуть тимчасові пункти для забезпечення студентів щепленнями

У Чернівецькому національному університеті імені Федьковича стався спалах кору серед студентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

Зазначаэться, що з 25 вересня в університеті зафіксовано 8 випадків захворювання на кір. З-за цього була створена група для реагування і запобігання поширенню цієї хвороби.

"Фахівці повинні не тільки оперативно повідомляти медикам у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх внз, але і здійснити збір інформації про вакцинальний статус всіх студентів", - йдеться в повідомленні.

Департамент охорони здоров'я після цього повинен доставити вакцини проти кору для студентів, які бажають отримати захист або не мають відомостей про вакцинацію. Також в університеті розгорнуть тимчасові пункти для забезпечення студентів щепленнями.

Нагадаємо, з початку 2019 року кір в Україні захворіли понад 58 тисяч осіб. Серед них 27 тис. 493 дорослих і 30 тис. 558 дітей, а від ускладнень кору померло 19 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві спостерігається масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

В Україні знижується рівень захворюваності на кір На кір захворіли понад 58 тис. українців з початку 2019
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