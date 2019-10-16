В Черновицком облсовете проводят обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в Черновицком областном совете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение UA:Буковина в Facebook.

Как сообщается, в кабинете главы облсовета Ивана Мунтяна также проводили обыски.

Детективы НАБУ обыскивают кабинеты областного совета, в частности, кабинет начальника юридического отдела, кабинет управляющего делами облсовета.

Главы облсовета Ивана Мунтяна в своем кабинете нет.

Управляющий делами Черновицкого областного совета Николай Борец говорит, что не знает, где находится глава областного совета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 сентября детективы НАБУ проводили обыски на территории АТ "Криворожская теплоцентраль". В ходе обыска детективы осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.

Позже в НАБУ подтвердили обыски на предприятии. Обыски проводили в связи с подозрениями в расхищении государственных средств.

Кроме того, 28 августа детективы НАБУ проводили обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц предприятия "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.