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В Черновицком облсовете фракция ОПЗЖ объявила о самороспуске

Фото: в Черновицком облсовете прекратила существование фракция ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Черновицком областном совете объявила о самороспуске. Решение депутаты приняли 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкого областного совета.

"В Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За життя". В заявлении сообщается о прекращении деятельности фракции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты от ОПЗЖ приняли этого решение на заседании своей фракции еще 29 марта. Подписал заявление глава группы Михаил Жар.

Напомним, 28 марта нардеп Вадим Рабинович объявил о прекращении деятельности ОПЗЖ.

Отметим, фракции ОПЗЖ прекратили свою деятельность в нескольких городских и областных советах, включая Одессу.

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