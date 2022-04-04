В Черновицком облсовете фракция ОПЗЖ объявила о самороспуске

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Черновицком областном совете объявила о самороспуске. Решение депутаты приняли 29 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкого областного совета.
"В Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За життя". В заявлении сообщается о прекращении деятельности фракции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты от ОПЗЖ приняли этого решение на заседании своей фракции еще 29 марта. Подписал заявление глава группы Михаил Жар.
Напомним, 28 марта нардеп Вадим Рабинович объявил о прекращении деятельности ОПЗЖ.
Отметим, фракции ОПЗЖ прекратили свою деятельность в нескольких городских и областных советах, включая Одессу.
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