ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение: названа дата

Новина українською →
Черновцы, Вторник 25 января 2022 12:25
Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение: названа дата Фото: Черновицкий национальный университет переходит на дистанционную форму обучения (facebook.com/snyezhyk)
Автор: Иванна Шовкун

Черновицкий национальный университет переходит на онлайн-обучение. Такое решение связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным ректора университета Романа Петришина, дистанционное обучение начнется с 1 февраля. По его словам, пока неизвестно, сколько оно будет продолжаться.

Отмечают, что онлайн-обучение в Буковинском медицинском университете было введено с понедельника, 24 января. Такая форма обучения продлится до 4 февраля.

Напомним, в Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение. Такую рекомендацию дала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы школа
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне