Чернівецький національний університет переходить на онлайн-навчання: названо дату

Чернівецький національний університет переходить на онлайн-навчання. Таке рішення пов'язане з високим рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За даними ректора університету Романа Петришина, дистанційне навчання розпочнеться з 1 лютого. За його словами, поки що невідомо, скільки воно триватиме.

Зазначають, що онлайн-навчання у Буковинському медичному університеті було запроваджено з понеділка, 24 січня. Така форма навчання триватиме до 4 лютого.