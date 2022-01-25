Чернівецький національний університет переходить на онлайн-навчання: названо дату
Фото: Чернівецький національний університет переходить на дистанційну форму навчання (facebook.com/snyezhyk)
Чернівецький національний університет переходить на онлайн-навчання. Таке рішення пов'язане з високим рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За даними ректора університету Романа Петришина, дистанційне навчання розпочнеться з 1 лютого. За його словами, поки що невідомо, скільки воно триватиме.
Зазначають, що онлайн-навчання у Буковинському медичному університеті було запроваджено з понеділка, 24 січня. Така форма навчання триватиме до 4 лютого.
Нагадаємо, у Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання. Таку рекомендацію надала регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.