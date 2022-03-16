Черновик запросов Кремля. Подоляк опроверг пункты мирного плана от Financial Times

Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов . По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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