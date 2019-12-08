В Черновецкой области в результате ДТП пострадал один человек

Фото: место происшествия (cv.npu.gov.ua)

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

На автодороге в селе Валя Кузьмина Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легковушки пострадала 25-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Как сообщается, ДТП произошло ночью 8 декабря около 02:20.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию сегодня, 8 декабря, примерно в 02:20. В селе Валя Кузьмина на автодороге "Черновцы-Тереблече" столкнулись Mercedes-Benz Sprinte и Skoda Octavia", - говорится в сообщении.

Установлено, что 26-летний водитель микроавтобуса не учел состояния дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем.

"Во время ДТП пассажирка Skoda Octavia получила телесные повреждения. С переломом бедра женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи Голубицкого отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полиция назначила ряд экспертиз.

Фото: место происшествия (cv.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве на спуске с Европейской на Почтовую площадь произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Кроме того, в Киеве в субботу вечером, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар.