Чернов опроверг информацию о том, что готов занять пост в МВД вместо главы Харьковского облсовета

Действующий председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, которого партия-победитель местных выборов-2020 "Блок Кернеса - Успешный Харьков", снова выдвинула на этот пост, опроверг слухи о том, что готов отказаться от облсовета в обмен на другую должностную позицию.

Об этом он заявил в комментариях местным изданиям, передают "Украинские новости".

По его словам, накануне первой сессии Харьковского облсовета стали множиться домыслы о кулуарных договоренностях относительно того, кто возглавит этот орган местного самоуправления. А также о гипотетической готовности Чернова снять свою кандидатуру в обмен "на должность первого заместителя председателя областного совета, первого заместителя председателя облгосадминистрации, заместителя Министра внутренних дел ...".

"Ценю внимание к своей скромной личности. Впрочем, должен разочаровать любителей конструировать сложные умозрительные комбинации и просить их не использовать мое имя и должность для того, чтобы создавать сенсацию на ровном месте. Считаю необходимым напомнить, что я шел на выборы в областной совет от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" и высоко ценю поддержку избирателей, которые оказали доверие мне и, прежде всего, нашей политической силе", - прокомментировал эти предположения Чернов.

Как писало РБК-Украина, в "Блоке Кернеса" также подтвердили, что не видят во главе Харьковского облсовета никого, кроме Сергея Чернова, за которого проголосовали и отдали свои подписи 43 члена областной депутатской фракции из 45 (всего во фракции 46 чел., но Чернов за себя не голосовал).

Напомним, что "Блок Кернеса - Успешный Харьков" является самой крупной фракцией в облсовете, объединяя 46 депутатов из 120, тогда как у партии власти "Слуга народа" лишь 17 мандатов.

В то же время, по мнению экспертов, на депутатов Харьковского облсовета оказывается давление, чтобы вместо Сергея Чернова от победившего "Блока Кернеса - Успешный Харьков", председателем стал Артур Товмасян, депутат облсовета от "Слуги народа".

Тем временем, партия "Слуга народа" официально выдвинула другого кандидата - заместителя главы ХОГА Татьяну Егорову-Луценко.