В "Слуге народа" определились с кандидатом на должность главы областного совета 

Фото: во время партийной конференции в Харькове (пресс-служба)

Харьковская областная организация партии "Слуга народа" приняла решение выдвинуть Татьяну Егорову-Луценко на пост главы Харьковского облсовета. Новоизбранные депутаты, которые вошли в состав депутатского корпуса областного совета от партии "Слуга народа" также избрали ее главой фракции.

Об этом сообщили в Харьковской областной организации партии в Telegram-канале.

В партийной конференции во главе с председателем Харьковской областной организации партии - заместителем председателя депутатской фракции в Верховной раде Павлом Сушко приняли участие 12 народных депутатов Харьковского региона.

Все участники конференции единогласно поддержали Татьяну Егорову-Луценко.

В областной организации отмечают, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах. А ее качества как грамотного управленца и профессионала дадут ей возможность эффективно себя проявить как главе фракции, так и на потенциальном посту председателя областного совета.

Среди основных направлений в своей работе, в случае ее избрания председателем облсовета, Егорова-Луценко называет борьбу с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО, а также развитие ОТГ в Харьковской области.

Как известно, Татьяна Егорова-Луценко юрист по образованию. Второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Долгое время работала в главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017 по 2019 год занимала пост главы управления. С августа 2020 года стала первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.