Черноморский флот РФ провел боевые учения в Крыму

Российские корабли продемонстрировали "способность выполнять задачи"
Черноморский флот России провел на территории Крымской военно-морской базы (ВМБ) учения по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы в море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.
Отмечается, что в ходе учений "все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по назначению".
Напомним, более 10 кораблей Черноморского флота России на прошлой неделе вышли с баз в аннексированом Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".
Среди кораблей, которые были задействованы в учениях, - ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы, вспомогательные и спасательные суда, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и сил ПВО флота.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.