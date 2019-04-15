Черноморский флот РФ провел боевые учения в Крыму

Иллюстративное фото (facebook.com mod.mil.rus)

Российские корабли продемонстрировали "способность выполнять задачи"

Черноморский флот России провел на территории Крымской военно-морской базы (ВМБ) учения по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы в море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что были задействованы стационарные и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе учений "все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по назначению".

Напомним, более 10 кораблей Черноморского флота России на прошлой неделе вышли с баз в аннексированом Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".

Среди кораблей, которые были задействованы в учениях, - ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы, вспомогательные и спасательные суда, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и сил ПВО флота.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.