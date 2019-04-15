Чорноморський флот РФ провів бойові навчання в Криму

Ілюстративне фото (facebook.com mod.mil.rus)

Російські кораблі продемонстрували "здатність виконувати завдання"

Чорноморський флот Росії провів на території Кримської військово-морської бази (ВМБ) навчання із забезпечення безпеки судноплавства і бойового навчання в морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Наголошується, що були задіяні стаціонарні та пересувні радіолокаційні пости Чорноморського флоту.

Відзначається, що в ході навчань "всі радіотехнічні підрозділи Кримської ВМБ підтвердили високу ступінь готовності і здатність виконувати завдання за призначенням".

Нагадаємо, понад 10 кораблів Чорноморського флоту Росії минулого тижня вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019".

Серед кораблів, які були задіяні у навчаннях, - ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили, допоміжні і рятувальні судна, залучені літаки і вертольоти морської авіації та сили ППО флоту.

Раніше повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря та повернувся в пункт базування до окупованого Севастополя.