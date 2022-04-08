Оккупанты нанесли ракетный удар недалеко от Одессы, - глава ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар возле Одессы. Отмечается, что пострадавших в результате этого нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Одесской ОВА Максима Марченка.

"Сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет", - сказал Марченко.

Отмечается, что в четверг ночью военные РФ нанесли удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка Одесской области. В результате есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

По словам главы ОВА, в Одесской области вводится комендантский час из-за опыта обстрела мирных жителей в Краматорске и из-за угрозы нового ракетного удара по Одессе.

В частности, ограничения вводятся с 21 часа 9 апреля до 6 утра 11 апреля.