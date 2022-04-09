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У Чорноморську пролунав вибух. Людей закликали залишатися у бомбосховищах

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Чорноморськ, Субота 09 квітня 2022 08:32
У Чорноморську пролунав вибух. Людей закликали залишатися у бомбосховищах Фото: у Чорноморську пролунав вибух (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Чорноморськ Одеської області зранку 9 квітня пролунав потужний вибух. Місцевих жителів закликали не підходити до вікон та залишатися у бомбосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Василя Гуляєва.

"Жителі Чорноморська, не піддавайтеся паніці - ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як у всьому розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз, якщо можете, не підходьте до вікон. Якщо є можливість, спустіться в бомбосховище", - заявив Гуляєв.

Нагадаємо, російські військові увечері 8 квітня завдали ракетного удару неподалік від Одеси.

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