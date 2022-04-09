У Чорноморську пролунав вибух. Людей закликали залишатися у бомбосховищах

"Жителі Чорноморська, не піддавайтеся паніці - ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як у всьому розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз, якщо можете, не підходьте до вікон. Якщо є можливість, спустіться в бомбосховище", - заявив Гуляєв.