ru
ua

Черноморская таможня блокирует въезд перегруженных фур в порты

Автор: РБК-Украина

Херсонские порты поддержали решение таможни ограничить въезд перегруженным фурам

Черноморская таможня при поддержке губернатора Херсонской области договорилась с владельцами портов в регионе об ограничении перегруженным фурам въезжать на территорию портов. Проект постановления об ограничении въезда перегруженным фурам во всех областях, где есть порты - находится на рассмотрении Кабинета министров Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.

По его словам, это пилотный проект, инициированный Черноморской таможней и запущенный пока что только в Херсонской области. Реализовать его удалось благодаря договоренности между губернатором области - Юрием Гусевым, и инвесторами портов - Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.

В целом же, отмечает Щуцкий, за две недели эксперимента - из всего потока машин перегруз сейчас фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.

"Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно", - заявил Щуцкий.

Он также добавляет, что владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то либо другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодня эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

"Чтобы масштабировать проект, и расширить функции контроля таможенников нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления", - сообщает руководитель Черноморской таможни.

Щуцкий убежден, если не решать вопрос с недобросовестными перевозчиками комплексно - мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт.

"Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет министров Украины принял наиболее оптимальное и эффективное решение", - резюмирует и.о. начальника Черноморской таможни.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

Самые читаемые новости

Согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

Несмотря на все принятые меры, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.

Ранее на Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов.

По словам Щуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.

Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.

Прогноз погоды
► В Беларуси отпустили почти всех задержанных во время протестов ► Поджог автомобиля "Схем": УГО отрицает слежку за журналистами
Читать все новости