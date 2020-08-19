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Чорноморська митниця блокує в'їзд перевантажених вантажівок у порти

Автор: РБК-Україна

Херсонські порти підтримали рішення митниці обмежити в'їзд перевантаженим фурам

Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області домовилася з власниками портів в регіоні про обмеження перевантаженим фурам в'їжджати на територію портів. Проект постанови про обмеження в'їзду перевантаженим фурам в усіх областях, де є порти - знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

За його словами, це пілотний проект, ініційований чорноморською митницею і запущений поки що тільки в Херсонській області. Реалізувати його вдалося завдяки домовленості між губернатором області Юрієм Гусєвим, та інвесторами портів - Шато Хаджішвілі, Володимиром Тиховим і Віктором Соха.

У цілому ж, зазначає Щуцький, за два тижні експерименту - з усього потоку машин перевантаження зараз фіксують не більш ніж у двох-трьох вантажівок.

"Обговорюючи з губернатором Херсонської області (Юрієм Гусєвим, - ред.) цю ситуацію, я запропонував здійснювати ваговий контроль при в'їздах в порти. Адже, куди в сезон збору врожаю їдуть фури? – Саме в порт. У кожному порту вже обладнані вагові комплекси, їх не потрібно купувати додатково", - заявив Щуцький.

Він також додає, що власники портів мають право не пускати машини, якщо ті порушують адміністративні або які-небудь інші норми, встановлені керівництвом порту. Тому на сьогодні ця ініціатива можлива тільки в кооперації з портами.

"Щоб масштабувати проект, і розширити функції контролю митників потрібно прийняти відповідне розпорядження на рівні уряду. Разом з губернатором області підготовлено та направлено на розгляд до Кабінету міністрів України відповідний проект постанови", - повідомляє керівник Чорноморської митниці.

Щуцький переконаний, якщо не вирішувати питання з недобросовісними перевізниками комплексно - ми зіткнемося з тим, що вже навесні разом зі снігом зійде і новий асфальт.

"Тому завдання президента вирішити ситуацію з перегрузами на дорогах – правильне і своєчасне. Тепер важливо, щоб Кабінет міністрів України прийняв найбільш оптимальне й ефективне рішення", - резюмує в.о. начальника Чорноморської митниці.

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський оголосив "війну" перевізникам, доручивши правоохоронцям почати кампанію по боротьбі з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на дорогах.

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Згідно зі статистикою, за останні кілька років, майже кожна друга фура, яка їздить по українських автодорогах, переобтяжена.

Попри всі вжиті заходи, силовики відзначають високий рівень корупції в Укртрансбезпеці, а на митниці, куди багато з фур і йдуть, фіксують, що близько 90% машин, як і раніше, приїжджають перевантаженими.

Раніше на Чорноморській митниці розповіли про нові схеми контрабандистів.

За словами Щуцького, багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.

Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.

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